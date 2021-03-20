Üsküdar'da toprak altında kalan inşaat işçisi kurtarıldı - Son Dakika

Üsküdar'da, bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması sonucu vücudunun bir kısmı toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi Sultan Murat Caddesi'ndeki inşaatın temelinde oluşan toprak kayması nedeniyle burada işçi olarak çalışan Mehmet Coşar'ın vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yaralı işçiyi kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Coşar, hastaneye kaldırıldı.

Coşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.