Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

09.06.2022 12:49

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde iddiaya göre Ü.O. iş görüşmesi esnasında Hasan Y.'nin tacizine uğradı. Mahalle sakinleri bürodan gelen sesler üzerine dışarıya koşarken iş yeri sahibinin kardeşi, kadının alacak verecek meselesi sebebiyle böyle davrandığını söyledi. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Üsküdar'da iddiaya göre Ü.O. iş görüşmesi sırasında tacize uğradı. Ü.O.'nun pencereden dışarı doğru "İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar" şeklinde bağırdığını duyanlar durumu polise bildirdi. Ardından Ü.O., iş yerinden dışarı doğru koşan Hasan Y.'nin peşine takıldı. Gelen polis ekipleri, Ü.O. ile Hasan Y.'yi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürdü.

SERBEST BIRAKILDI

Burada alınan ifadelerinde Ü.O., iş görüşmesine gittiği merkezde Hasan Y.'nin tacizine uğradığını ileri sürerken, Hasan Y. ise ağabeyinden alacaklı olduğu kadının kendisine saldırdığını iddia etti. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi olurken, Hasan Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İş görüşmesinde taciz iddiası! Mahalleli çığlık sesleri üzerine dışarıya koştu

"ÇIĞLIK SESLERİNE KOŞTUK"

Mahalle sakinlerinden Baran Demirci, "Ben evdeydim çığlık sesleri duydum, balkona çıkıp baktım. Kadın çığlık attı ve yardım istedi. Kendisine taciz veya tecavüz edilmeye çalışıldığını söyledi. Ben aşağı indim o sırada polis gelmiş. Polisler, kadını da adamı da götürdüler. Kadının vücudunda morluklar varmış. Adam aşağı indiğinde pantolonunu toparlamaya çalışmış. Kadına 'Deli' diye bağırmış. Esnaf da o adamdan rahatsız oluyormuş. Kadınlara yönelik rahatsız edici tavırları olduğunu duydum. Kadın iş görüşmesine gelmiş, içeride tecavüz etmeye çalışılmış. Camdan bağırırken, 'İmdat, tecavüz etmeye çalışıyorlar' dediğini duydum. Ciddi bir endişe yaratıyor bunları duymak. Kadının üzerinde darp izleri de var" dedi.

İş görüşmesinde taciz iddiası! Mahalleli çığlık sesleri üzerine dışarıya koştu

KOŞUŞTURMA ANLARI KAMERADA

Taciz edildiği ileri sürülen Ü.O.'nun, taciz ettiği iddia edilen Hasan Y.'nin peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı - Son Dakika

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