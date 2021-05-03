Üsküdar'da iş yeri denetimleri - Son Dakika

Üsküdar'da iş yeri denetimleri
03.05.2021 11:31
Üsküdar'da gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde, kapalı olması gereken 2 kafedeki 20 kişiye 48 bin 500 lira ceza kesildi.
Üsküdar'da gerçekleştirilen iş yeri denetimlerinde, kapalı olması gereken 2 kafedeki 20 kişiye 48 bin 500 lira ceza kesildi.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet ve Kirazlıtepe mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, kapalı olması gerektiği halde müşteri kabul ettiği tespit edilen 2 ayrı kafede bulunan toplam 20 kişiye toplam 48 bin 566 lira idari para cezası uygulandı.
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