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Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

08.02.2022 09:51

Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi Üsküdar'da 8 katlı bir binanın çatısına çıkan 2 işçinin güvenlik önlemi almadan çalışma yaptığı görüldü.

Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Üsküdar'da 8 katlı bir binanın çatısına çıkan 2 işçinin güvenlik önlemi almadan çalışma yaptığı görüldü. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatının izolasyonunu yapan işçilerin tehlikeli çalışması havadan görüntülendi.

Üsküdar Validei Atik Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında binanın çatısında iki işçinin tehlikeli şekilde çalışma yaptığı görüldü. Edinilen bilgiye göre 8 katlı bir binanın çatı izolasyonunu yapan 2 işçi, herhangi bir güvenlik önlemi ve tedbir almadan çatıda çalışma yaptı. İşçiler, görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Görüntülerde 2 işçinin çatının izolasyonunu yaptığı esnada hayatını tehlikeye attığı görüldü. İşçilerin iş güvenliği kurallarını hiçe saydığı o tehlikeli anlar havadan drone ile görüntülendi.

Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi
Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da çatıda çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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