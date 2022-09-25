Olay, saat 19.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde çalışma yapan İSKİ ekipleri oluşan hafriyatı kamyonete yükledi. Yükün ağır gelmesiyle yolda çökme meydana geldi. Kamyonet, çökmeyle birlikte geri geri kayarak çukura düştü. Yaralananın olmadığı kaza sonrası olay yerine vinç çağırıldı. Kurulan vinç yardımıyla kamyonet düştüğü çukurdan kurtarıldı. Caddedeki tek şeridin trafiğe kapatılmasıyla oluşan trafik akışındaki yoğunluk, çalışmanın tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: DHA

Acıbadem Mahallesi, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÜSKÜDAR'DA İSKİ ÇALIŞMASINDA KAMYONET ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika

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