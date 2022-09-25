ÜSKÜDAR'DA İSKİ ÇALIŞMASINDA KAMYONET ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA İSKİ ÇALIŞMASINDA KAMYONET ÇUKURA DÜŞTÜ

25.09.2022 22:25

ÜSKÜDAR'da İSKİ ekiplerini çalışma yaptığı esnada yüklenen hafriyatın ağır gelmesiyle yolda çökme oldu.

ÜSKÜDAR'da İSKİ ekiplerini çalışma yaptığı esnada yüklenen hafriyatın ağır gelmesiyle yolda çökme oldu. Kamyonet çökmeyle birlikte geri geri giderek çukura düştü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde çalışma yapan İSKİ ekipleri oluşan hafriyatı kamyonete yükledi. Yükün ağır gelmesiyle yolda çökme meydana geldi. Kamyonet, çökmeyle birlikte geri geri kayarak çukura düştü. Yaralananın olmadığı kaza sonrası olay yerine vinç çağırıldı. Kurulan vinç yardımıyla kamyonet düştüğü çukurdan kurtarıldı. Caddedeki tek şeridin trafiğe kapatılmasıyla oluşan trafik akışındaki yoğunluk, çalışmanın tamamlanmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
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İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı
Kaynak: DHA

Acıbadem Mahallesi, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA İSKİ ÇALIŞMASINDA KAMYONET ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA İSKİ ÇALIŞMASINDA KAMYONET ÇUKURA DÜŞTÜ - Son Dakika
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