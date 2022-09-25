İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı - Son Dakika
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İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

25.09.2022 22:06
İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı

Üsküdar'da, İSKİ'nin kazı çalışması kapsamında hafriyat yüklenen kamyonet, yolda meydana gelen çökme nedeniyle düştüğü çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Üsküdar'da, İSKİ'nin kazı çalışması kapsamında hafriyat yüklenen kamyonet, yolda meydana gelen çökme nedeniyle düştüğü çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Erdem Çıkmazı Sokak'ta yapılan kazı çalışması sırasında kamyonete hafriyat yüklenirken yolda çökme oluştu.

Çökme nedeniyle çukura düşen kamyonetin sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Kamyonet olay yerine çağrılan vinç yardımıyla çıkarıldı.

Olayın yaşandığı sokak ile Acıbadem Caddesi'nde bir süre kapatılan yol, kamyonetin kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Acıbadem Mahallesi, Üsküdar, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKİ'nin çalışması sırasında çukura düşen kamyonet çekiciyle çıkarıldı - Son Dakika
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