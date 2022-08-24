Üsküdar'da sürücülerden İSPARK isyanı: "İnsanlar mağdur oldu" - Son Dakika
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Üsküdar'da sürücülerden İSPARK isyanı: "İnsanlar mağdur oldu"

24.08.2022 10:28
Üsküdar'da sürücülerden İSPARK isyanı: "İnsanlar mağdur oldu"

Üsküdar'da İSPARK'a ait bir otoparkta çıkmak için bekleyen sürücüler, sıranın yavaş ilerlemesi nedeniyle isyan etti.

Üsküdar'da İSPARK'a ait bir otoparkta çıkmak için bekleyen sürücüler, sıranın yavaş ilerlemesi nedeniyle isyan etti. Oluşan kuyruk nedeniyle öfkelenen sürücüler, yaşanan duruma korna çalarak tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da gece saatlerinde meydana geldi. İSPARK'a ait olduğu öğrenilen bir otoparktan aracıyla çıkmak isteyen vatandaşlar, sıranın yavaş ilerlemesine isyan etti. Oluşan kuyruk nedeniyle öfkelenen sürücüler yaşanan duruma korna çalarak tepki gösterdi. Bir vatandaş ise "Şuraya bak, saat 1 oldu, insanlar mağdur" dedi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otoparkta oluşan kuyruk nedeniyle sürücülerin tepkilerini korna çalarak gösterdiği bir vatandaşın ise İSPARK görevleri ile kapıları açması için tartıştığı görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da sürücülerden İSPARK isyanı: 'İnsanlar mağdur oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da sürücülerden İSPARK isyanı: "İnsanlar mağdur oldu" - Son Dakika
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