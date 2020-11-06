"Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar" minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar" minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu

06.11.2020 11:10

"Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar" minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu Üsküdar'da sanatçı Berrin Çakin Güç ve ekibinin hazırladığı "Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar" minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu.

" Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar" minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Üsküdar'da sanatçı Berrin Çakin Güç ve ekibinin hazırladığı "Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar" minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar" adlı minyatür sergisi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımlarıyla kapılarını sanatseverlere açtı. Sanatçı Berrin Çakin Güç ve ekibinin birlikte hazırladığı özgün ve güncel eserlerden oluşan minyatür sergisi korona önlemleri kapsamında sosyal mesafeye özen gösterilerek yapıldı.

Başkan Hilmi Türkmen de sergi açılışına katılarak sanatçı ve sanatseverlerle bir araya geldi. Sergi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in açılış konuşması yapması ve ardından sanatçı Berrin Çakin Güç ve ekibi ile birlikte kurdele kesimi ile sanatsever ziyaretçilerine kapılarını açtı. Başkan Türkmen ve sanatçılar birbirinden farklı eserleri birlikte inceledi.

Minyatür sergisi açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; "Bugün Üsküdar'da yeni bir açılışa imza atmaktan dolayı çok mutlu olduk. Sanata ve sanatçıya her zaman kapılarımız açık. Sanatçı Berrin Çakin Güç ve ekibini tebrik ediyorum, kutluyorum. İstanbul'umuza Üsküdar'ımıza yeni bir nefes yeni bir soluk aldıracak bu güzel çalışmayı alkışlıyorum "dedi.

Sanatçı Berrin Çakin Güç ise; "Atölyemde beraber çalıştığım toplamda 13 arkadaşımla birlikte bu sergiyi açtık. Teması tamamen İstanbul üzerine kurduk. Çünkü biz ekip olarak İstanbul'u çok seviyoruz. İstanbul'un iki yakasının insanda uyandırdığı hissiyatı anlatmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu
Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu
Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu
Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Üsküdar'da İstanbul İstanbul'da Üsküdar' minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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