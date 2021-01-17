Üsküdar'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

17.01.2021 01:57
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü

ÜSKÜDAR'da yoğun yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü.

ÜSKÜDAR'da yoğun yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarla birlikte yol kenarında park halindeki iki otomobil hasar oluştu.

Olay saat 23.30 sıralarında Sultantepe Mahallesi Özbekler Tekkesi Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da günlerdir etkili olan yağış nedeniyle toprak yumuşayınca, bir binanın istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken duvar bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı çökme sırasında yolda duvarın dibinde park halinde bulunan iki otomobil hasar gördü. İstinat duvarı çöken binada oturan Kaan Köseoğlu olayla ilgili olarak; "Zaten dolgu yeri, ıslandı burası. Islanınca da, yağmur yağınca demek suyu çekti, ondan sonra düştü. Herhangi bir yaralı yok. İki tane araba vardı, çıkardılar" şeklinde konuştu. Belediye ekipleri istinat duvarının çöktüğü sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı.

- İstanbul
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü
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Kaynak: DHA

Sultantepe, İstanbul, Otomobil, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da istinat duvarı çöktü - Son Dakika


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