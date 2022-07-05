Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

05.07.2022 09:51

Üsküdar'da bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu civardaki 3 bina tahliye edildi.

Üsküdar'da bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu civardaki 3 bina tahliye edildi.

Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal sokak arasında bulunan bir inşaat alanında istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Göçük oluşan sokaktan geçen su boruları patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Ekipler çevrede önlem alınırken inşaat alanının yakınında bulunan beş katlı 12 dairenin bulunduğu bina itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sokakta bulunan iki binada oturan ev sahipleri de tedbir amaçlı evlerini terk etti.

Aileler sokakta bekliyor

Tahliye edilen binada oturan Süleyman Çevrem, büyük bir korku yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Burada inşaat yapıyorlar. İki kere asfalt çatladı göçme yapıyordu. Biz söyledik. Belediye geldi iki kere geldi asfaltı yaptı. Biz yatıyorduk, sesler gelmeye başladı. Aşağı indim baktım asfalt ayrılıyor, su patlamış. Arabam ordaydı, kenara çektim. Ondan sonra İSKİ'ye haber verdik. Ondan sonra beton çökmeye başladı. İtfaiye evleri boşaltın dedi, 3 binayı boşalttık her ihtimale karşı. Aileler burada bekliyor."

Ertuğrul Çevrem de iki gündür inşaat çalışması yapılan yerden ses geldiğini anlatarak, "Çok ses geldi, yataktan düştüm. Aşağıda metro çalışması var, sesler oradan geliyor sandım. Sonra baktık çökme olmuş. Hiç kimse müdahale etmiyor. Defalarca İSKİ'yi aradık daha yeni geldi. Evlere girmeyin dediler, üç bina boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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