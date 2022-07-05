Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi - Son Dakika
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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi

05.07.2022 07:08
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi

Üsküdar'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü.

Üsküdar'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü. 3 bina tahliye edildi. Çökme yaşanan alan havadan görüntülendi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi. Bir inşaat alanına ait istinat duvarında çökme meydana geldi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte yolun bir kısmında da çökme oluştu. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alanda çalışma başlattı. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çevredeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Öte yandan istinat duvarının çöktüğü alan havadan görüntülendi - İSTANBUL

YORUMLAR
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İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi. İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.
Kaynak: İHA

Hacı Arif Bey, Kısıklı, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, alan havadan görüntülendi - Son Dakika

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