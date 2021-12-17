Üye Girişi
Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada - Son Dakika

Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada

17.12.2021 08:47
Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada

ÜSKÜDAR'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, 4 araç arar gördü.

ÜSKÜDAR'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, 4 araç arar gördü. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, dün Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle zarar gören araçlar için itfaiye ekipleri zarar tespit tutanağı hazırladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Apartman sakinlerinden Ertuğrul Çaylak, "Büyük bir gürültü ile çökmüş. Komşular haber verdi. Günlerce yağan yağmur nedeniyle çökmüş olabilir.4 araç zarar gördü" diye konuştu. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada
Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada
Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada
Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada

İstanbul, İtfaiye, Tragger, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:40 Erdoğan'dan 2 yıl aradan sonra kritik hamle! Antalya'da belediye başkanlarıyla 3 günlük bir kampa girecek
08:35 Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı
08:32 Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu
08:26 Türkiye, turizmde Akdeniz'in lideri oldu! Fransa, İspanya ve İtalya'yı geçti
08:15 Erdoğan, belediye başkanlarıyla kampa giriyor: 2023'ün yol haritası belirlenecek
08:07 Son dakika! 17 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
08:05 Omicron varyantına karşı 3. doz aşı randevusu nasıl alınır?
08:03 17 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
08:01 GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte geceden ödülle dönen isimler
07:58 Meteoroloji gün ve saat vererek uyardı! Kara kış 59 kenti esir alacak
Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı Yılın Kadını ödülünü Öykü Karayel aldı! Teşekkür konuşması eşi Can Bonomo'yu ağlattı         
08:36
Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak         
17:39
Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak         
17:25
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor         
11:58
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 08:56:13. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement