Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı (2)

Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAÜsküdar'da iki katlı bir yalının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, düşerek yaralandı.

Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı (2), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Üsküdar'da iki katlı bir yalının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, düşerek yaralandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bulunan 2 katlı yalının çatısında çıktı. Dumanları gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Çenkelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıyı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma yaptığı sırada, Hakan Güney isimli itfaiye eri, kopan parça ile birlikte çatıdan yere düştü. Arkadaşları itfaiye erinin yardımına koştu. Bu sırada itfaiye erleri arasında panik yaşandı. Düşen itfaiye eri sedye ile yola çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Arkadaşlarına yardım etmeye çalışan bazı itfaiye erlerinin ağladıkları görüldü.

Bir süre sonra gelen ambulansa konulan itfaiye eri, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yangın tamamen söndürülürken çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada, itfaiye erinin düşme anı DHA kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye erinin düşme anı

-Binanın görüntüsü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaralı itfaiye eri

-Ambulansa konulması

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:42 Kaynak: DHA

Üsküdar, İtfaiye, 3. Sayfa
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