Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAÜsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
DHA Üsküdar
'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.
Üsküdar Paşalimanı
Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına Kadıköy
ve Üsküdar itfaiye grubu ekipleri müdahale etti. Binada bulunan yaşlı bir kişi kurtarılırken çatıda soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çöken çatıyla birlikte aşağıya düştü. İtfaiye
eri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin düşme anı kameralara yansıdı
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:45 Kaynak: DHA
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