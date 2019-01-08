Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı

Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı

48 dakika önce

İstanbul - ÜSKÜDAR'DA İTFAİYE ERİNİN ÇATIDAN DÜŞMESİ KAMERAYA YANSIDI (Tamamı)(Tür: İstanbul)

İstanbul - ÜSKÜDAR'DA İTFAİYE ERİNİN ÇATIDAN DÜŞMESİ KAMERAYA YANSIDI (Tamamı)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:07 Kaynak: DHA

İstanbul, İtfaiye, Güncel
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