Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı
48 dakika önce
İstanbul - ÜSKÜDAR'DA İTFAİYE ERİNİN ÇATIDAN DÜŞMESİ KAMERAYA YANSIDI (Tamamı)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- ÜSKÜDAR'DA İTFAİYE ERİNİN ÇATIDAN DÜŞMESİ KAMERAYA YANSIDI (Tamamı)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:07 Kaynak: DHA
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