Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı

Üsküdar'da İtfaiye Erinin Çatıdan Düşmesi Kameraya Yansıdı

32 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAÜsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Üsküdar'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.

Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına Kadıköy ve Üsküdar itfaiye grubu ekipleri müdahale etti. Binada bulunan yaşlı bir kişi kurtarılırken çatıda soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çöken çatıyla birlikte aşağıya düştü. İtfaiye eri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin düşme anı kameralara yansıdı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:47 Kaynak: DHA

Üsküdar, İtfaiye, Güncel
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