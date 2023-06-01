Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürü'ne saldırı: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürü'ne saldırı: 1 kişi tutuklandı

01.06.2023 17:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkımı sırasında gerginlik çıkmış, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten kafe sahipleri tarafından darp edilmişti. Saldırıya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı ve biri tutuklandı.

Üsküdar Salacak sahilinde bulunan yapının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak olduğu belirtilen kafeyi yıkmak için salı günü harekete geçti.

İBB İMAR ŞUBE MÜDÜRÜ DARBEDİLDİ

Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için harekete geçen İBB ekipleri işletme sahipleri tarafından saldırıya uğradı. İBB'nin 3 personelinin darbedildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yüzünden yaralandı. Gülten, ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından Gülten hastaneye kaldırılırken, polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kafe personeli olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Polisin olayla ilgili 4 kişi yakalama çalışmasının ise sürdüğü öğrenildi.

Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürü'ne saldırı: 1 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA
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Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürü'ne saldırı: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da kaçak kafe yıkımı sırasında İBB İmar Şube Müdürü'ne saldırı: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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