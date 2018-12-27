Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da, Kaçak Tünel Kapatıldı - İstanbul

Üsküdar'da, Kaçak Tünel Kapatıldı - İstanbul

1 saat önce

Üsküdar'da kaçak olarak yapıldığı öğrenilen tünel, kapatıldı.

Üsküdar'da kaçak olarak yapıldığı öğrenilen tünel, kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Alibey Sokak'ta aracıyla işe gitmek isteyen bir kişinin aracı göçüğe saplandı. Aracını kurtaran vatandaş, evlerinin altından tünel geçtiğini fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri çevrede inceleme başlattı. Yetkililerin yaptığı araştırmada, tünelin ucunun bir inşaata çıktığı tespit edildi.

Tünelin, su birikintilerini kanalizasyon yoluyla gidermek için izinsiz olarak yapıldığı öğrenildi. Tünel, belediye ekipleri tarafından kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:17 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Polis, Üsküdar, Güncel
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