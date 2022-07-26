Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü

26.07.2022 13:30

İstanbul'da kuaförlük yapan Elif Güneş isimli genç kadın, meslektaşı eski sevgilisi tarafından araba içinde 3 kurşunla vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Genç kadın yaşamını kaybederken, katil zanlısı ise kaçtı.

Üsküdar'da geçen Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında meydana gelen olaya göre Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak K.G., Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

OTOMOBİLE BİNDİRİP UZAKLAŞTI

K.G., Cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada K.G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

İstanbul'da korkunç kadın cinayeti! Otomobilde 3 el ateş edip, hastane önüne bıraktı

3 EL ATEŞ EDİP, HASTANEYE BIRAKTI

Üsküdar'a gelen K.G. ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş, otomobille silahla 3 el ateş edilerek vuruldu. Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli K.G.'yi her yerde arıyor.

İstanbul'da korkunç kadın cinayeti! Otomobilde 3 el ateş edip, hastane önüne bıraktı

"İSTEMEYE GELDİLER AMA ABİSİ KABUL ETMEDİ"

Olayla ilgili konuşan akrabası Adil Aslan, "İstemeye gelmişler abisi de kabul etmemişti, 'kardeşime uygun değilsin' diye. Sonra bir soğukluk girdi aralarına 2 ay önce de ayrılmışlardı. Cumartesi günü 2 kız arkadaşıyla Kadıköy'e gidiyor son kez görüşelim diye. Burada kız arkadaşlarını arabadan indirip Elif ile uzaklaşıyorlar. 'Benimle evleneceksin' diyor. Elif de kabul etmeyince tartışma yaşanıyor. Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş ederek öldürüyor. Hastaneye bırakıp kaçıyor "diye konuştu.

İstanbul'da korkunç kadın cinayeti! Otomobilde 3 el ateş edip, hastane önüne bıraktı

"İNSAN SEVDİĞİNE KIYAR MI?"

Eski sevgilisinin ayrılmak istediği için dükkanına gidip tokat attığını söyleyen Hediye Aslan ise, "Son kez görüşelim diye kandırmış. Görüşmeye insan silahla gider mi. Öldürmeye gitmiş. İnsan sevdiği insana kıyar mı" dedi.

İstanbul'da korkunç kadın cinayeti! Otomobilde 3 el ateş edip, hastane önüne bıraktı
İstanbul'da korkunç kadın cinayeti! Otomobilde 3 el ateş edip, hastane önüne bıraktı
İstanbul'da korkunç kadın cinayeti! Otomobilde 3 el ateş edip, hastane önüne bıraktı
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ÜSKÜDAR'DA KADIN CİNAYETİ: OTOMOBİLDE VURUP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI ÜSKÜDAR'DA KADIN CİNAYETİ: OTOMOBİLDE VURUP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI ÜSKÜDAR'DA KADIN CİNAYETİ: OTOMOBİL VURUP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI ÜSKÜDAR'DA KADIN CİNAYETİ: OTOMOBİL VURUP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI
Kaynak: DHA

Elif Güneş, Üsküdar, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kadın, eski sevgilisi tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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