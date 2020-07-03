ÜSKÜDAR'DA KADINDAN MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA KADINDAN MEYDAN DAYAĞI

ÜSKÜDAR Sahil'de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

ÜSKÜDAR Sahil'de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadının erkek arkadaşını yere yatırarak dövmesi cep telefonu tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce ikili sokak ortasında birbirine girdi. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak darp etmeye başladı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:13 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa ÜSKÜDAR'DA KADINDAN MEYDAN DAYAĞI - Son Dakika
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