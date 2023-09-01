Kadınlara sözlü tacizde bulunan adam, çevredekiler tarafından dövüldü

İstanbul Üsküdar'da yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi çevredekiler darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SÖZLÜ TACİZ SONRASI TARTIŞMA BAŞLADI

Dün gece saatlerinde Bulgurlu Mahallesi'nde alkollü olduğu ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyle çevredekiler tartıştı. Tartışma büyüyünce, çevredekiler şüpheli tekme ve yumruklarla saldırdı.

ANBEAN KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şüpheliye müdahalede bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.