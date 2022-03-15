Üsküdar'da kafede 'fazla yakınlaşmayın' tartışması - Son Dakika
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Üsküdar'da kafede 'fazla yakınlaşmayın' tartışması

15.03.2022 12:31

ÜSKÜDAR'daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu.

ÜSKÜDAR'daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu. Çift ve diğer müşteriler personele tepki gösterdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar'da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, 'Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız' diyerek uyarıda bulundu. Kafe personeline diğer müşteriler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Üsküdar'da kafede 'fazla yakınlaşmayın' tartışması
Üsküdar'da kafede 'fazla yakınlaşmayın' tartışması
Üsküdar'da kafede 'fazla yakınlaşmayın' tartışması
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Kaynak: DHA

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