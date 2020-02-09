Üsküdar'da kafede yangın - Son Dakika

Üsküdar'da kafede yangın
6 saat önce
ÜSKÜDAR'da bir kafenin çatısında başlayan yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan binaların çatısına sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:08 Kaynak: DHA
ÜSKÜDAR'da bir kafenin çatısında başlayan yangın kısa sürede bitişiğinde bulunan binaların çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Altunizade Mahallesi Kalfa Çeşmesi Sokak üzerinde bulunan iki katlı kafenin çatısında çıktı. Alevler kısa sürede kafenin etrafındaki binaların çatısına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpüyle kafe çalışanları yaptı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, binalarda hasar meydana geldi.
- İstanbul
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