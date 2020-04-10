Üsküdar'da kamu araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
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Üsküdar'da kamu araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

Üsküdar'da korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında polis araçları ve ambulansların da aralarında bulunduğu tüm kamu araçları dezenfekte edildi.

Üsküdar'da kamu araçları korona virüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

Üsküdar'da korona virüs tehlikesine karşı alınan önlemler kapsamında polis araçları ve ambulansların da aralarında bulunduğu tüm kamu araçları dezenfekte edildi. Özel kıyafetli ekipler tarafından ilaçlı su ile dezenfekte edilen araçlar, virüs ve bakterilerden temizlendi.

Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Harem Otogarı'nda kurulan dezenfekte istasyonunda tüm kamu araçlarında dezenfekte çalışması yapıldı. Polis, belediye, kaymakamlık araçlarının da aralarında bulunduğu kamu araçları ve ambulanslar korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi. Belediyeye bağlı özel kıyafetli ekipler, tüm kamu araçları ile dolmuş ve taksileri ilaçlı su ile dezenfekte etti.

"GELEN HER ARACI DEZENFEKTE EDECEĞİZ"

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "Biz burada ay içerisinde belli günlerde dezenfekte istasyonu kuruyoruz. Bugün ağırlıklı olarak kamu araçlarını alacağız. Emniyet, itfaiye ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı araçları ve diğer bakanlıklarımıza bağlı kamu araçlarını da burada ağırlayacağız. ve onların dezenfeksiyonlarını yapacağız. İsteyen her türlü araç buraya gelerek dezenfeksiyonlarını yapabilir. Bunun yanında dolmuşlarımızı, servis araçlarımızı, taksilerimizi ve diğer araçları da alacağız" diyerek gelen her aracın dezenfeksiyon işlemlerini yapacaklarını söyledi.

"İNSAN SAĞLIĞI HEPSİNDEN ÖNEMLİ"

Şenol Bulut isimli bir taksi şoförü, "Temizlik başta geliyor. İnsan sağlığı hepsinden önemli. Biz de arabalarımızı temizliyoruz. Bir gün çalışıyoruz, bir gün çalışmıyoruz. Çalışmadığımız zaman arabalarımız kendimiz de temizliyoruz. Bu şekilde millete hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yolcu ve şoför kısmını bir bölmeyle ayırarak korona virüse karşı tedbir alan Şenol Aşkın isimli bir taksici ise, "Ön tarafa yolcu almıyoruz. Sol kapıdan ve sağ kapıdan biniyor müşteriler. Arada da bölmemiz var zaten. Müşteri de öksürse, biz de öksürsek en azından korku olmuyor" dedi.

( Gamze Erdemir - Metin Başar/İHA)

Üsküdar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:55 Kaynak: İHA

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