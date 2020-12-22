ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA

22.12.2020 14:05
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA, System.String[]

ÜSKÜDAR'da orta refüje çarpan kamyonun yakıt deposu delindi.

ÜSKÜDAR'da orta refüje çarpan kamyonun yakıt deposu delindi. Yol trafiğe kapatılırken yola yayılan mazot belediye ekipleri tarafından kumlama yapılarak diğer araçların kayması önlendi. Kaza anı güvenlik  kamerasına yansıdı.

Kaza  Çengelköy Caddesi'nde   öğlen saatlerinde meydana geldi. Beykoz istikametinden ilerleyen 34 KV 5349 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle, orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın yakıt deposu delindi ve tüm mazot yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken belediye ekipleri de yolda kumlama yaparak araçların kaymasını önledi. Kaza nedeniyle uzun trafik kuyrukları oluştu. Hafriyat kamyonunun bariyere çarpması sonucu yakıtın yola boşalması güvenlik kameralarına yansıdı. Çevre sakinlerinden Ahmet Gılıç, "Biz buradaydık. Yük kamyonu geliyordu. Buradan geçerken orta refüje vurdu. Zaten buradaki ağaca da devamlı vuruyorlar. Freni tutmadı, yollar kaygan olduğu için oraya vurdu kamyonu. Mazot tankı delindi. Allahtan büyük bir patlama da olmadı bu kazada. Yani insanlara geçmiş olsun diyoruz. " diye konuştu

Bir başka görgü tanığı Cemal aşık da "Büyük ihtimalle şoför dikkatsizdi ve başka bir şeyle ilgili alakalıydı ki ortadaki refüjü fark etmedi ve direksiyon yanlış bir istikamete doğru kırdıktan sonra tankeri patlattı. Her yere mazot da yayıldı. Epey bir panikledik ama sonradan itfaiyeyi çağırdık, polislerimizi çağırdık. Allah'a çok şükürler olsun bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

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ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA
ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA

Çengelköy, Mevla, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI, TÜM YAKIT YOLA DÖKÜLDÜ... KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika


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