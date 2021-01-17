Üsküdar'da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü - Son Dakika

Üsküdar'da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü
17.01.2021 01:15
Üsküdar'da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken Üsküdar'da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü.
Üsküdar'da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü
İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı devam ederken Üsküdar'da kar ve yağmur yağışı nedeniyle istinat duvarı çöktü.
Olay saat 23.00 sıralarında Özbekler Tekkesi sokakta meydana geldi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yoğun kar yağışı devam ederken Üsküdar'da kar yağışı ve yağmurunda etkisiyle yolda bulunan istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı bir apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken çevrede bulunan araçlarda ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.
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