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Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı - Son Dakika

Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı

23.01.2022 06:10

Üsküdar'da servis aracı yoğun kar yağışının olduğu saatlerde yokuş aşağı inerken kontrolünü kaybederek önce bir evin bahçe kapısına ardından bir otomobile vurarak yan yattı.

Üsküdar'da servis aracı yoğun kar yağışının olduğu saatlerde yokuş aşağı inerken kontrolünü kaybederek önce bir evin bahçe kapısına ardından bir otomobile vurarak yan yattı. Yan yatan servis aracında kimse yara almadı.

Kaza, Çengelköy Mahallesi Bağlar Caddesinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan servis minibüsü kar yağışından dolayı, yokuş aşağı indiği yolda kayarak takla attı. Bağlar Caddesinden aşağı inen Ayhan Demircan yönetiminde ki 34 LAU 894 plakalı Fiat marka işçi servisi kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek, önce bir binanın giriş kapısına ardından da 34 TK 3432 plakalı Mercedes marka otomobile çarparak devrildi. Serviste bulunan 3 işçi ve araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Olayda kimse yara almazken bir otomobil hasar aldı. Kazanın ardından Çengelköy Belediyesi'ne ait tuzlama ve kar temizleme aracı, kaza olan caddede tuzlama yaptı.

Servis şöförü Ayhan Demircan, "Personelleri topladım 3 kişi, 2 kişi daha alacaktım. Ana yola doğru inecektim baktım araç kaymaya başladı birinci vitese attım fayda etmedi. Bu sefer geri vitese taktım o da fayda etmedi. Ayağımı frenden çektim kaymaya başladı. Park halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattım." - İSTANBUL

Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı
Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı
Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı
Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı
Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı
Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı
Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı

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Çengelköy, Üsküdar, Bağlar, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı - Son Dakika
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