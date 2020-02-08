ÜSKÜDAR'DA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'DA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR

6 saat önce

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

ÜSKÜDAR'DA KARIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARIYOR, System.String[]

Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ederken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor. Üsküdar Kısıklı'da çocuklar parklarda biriken karın tadını çıkarıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kar görüntüsü

-Sokaklardan görüntüler

-Çocukların kartopu oynaması

-Kar yağışı

-Genel ve detaylar


İstanbul, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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