Üsküdar'da karın keyfini çocuklar çıkarıyor - Son Dakika

Üsküdar'da karın keyfini çocuklar çıkarıyor
6 saat önce
İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:25 Kaynak: DHA
İstanbul'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ederken, çocuklar ise karın keyfini çıkarıyor.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle İstanbul beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam ediyor. Üsküdar Kısıklı'da çocuklar parklarda biriken karın tadını çıkarıyor.
Son Dakika Son dakika: İmamoğlu'ndan ulaşım zammıyla ilgili bir açıklama daha: Vatandaş tepkisinde haklı Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi Uçak kazasında ölen songül bozkurt'un cenazesinde, gözyaşları sel oldu Burhan Felek kimdir? Burhan Felek ne zaman vefat etti?