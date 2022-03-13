Üsküdar'da karla kaplı sokakta snowboard keyfi - Son Dakika
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Üsküdar'da karla kaplı sokakta snowboard keyfi

13.03.2022 00:05

Üsküdar'da yaşayan Mustafa Tufan Topal, karla kaplı sokakta snowboard yapma hayalini gerçekleştirdi.

Üsküdar'da yaşayan Mustafa Tufan Topal, karla kaplı sokakta snowboard yapma hayalini gerçekleştirdi.

Beylerbeyi Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Topal, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışını hayalini gerçekleştirmek için fırsata çevirdi.

Topal, çocukluğunda poşet ya da perde kornişinden yaptığı kızakla kaydığı mahallesinin dik sokaklarında snowboard keyfi yaptı.

Mustafa Tufan Topal, AA muhabirine, "Buradan hep poşetlerle kayıyorduk. Perde kornişlerinden yaptığımız küçük kızaklarımız vardı, onları kullanıyorduk. 4 senedir kış sporlarına meraklıyım. Bir hayalim, burada poşetle değil de snowboardumla kayabilmekti.

En sonunda bugün gerçekleştirebildim. Mutluyum." dedi.

Üsküdar'da karla kaplı sokakta snowboard keyfi
Üsküdar'da karla kaplı sokakta snowboard keyfi
Üsküdar'da karla kaplı sokakta snowboard keyfi

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Beyaza bürünen Üsküdar sahili havadan görüntülendi Beyaza bürünen Üsküdar sahili havadan görüntülendi Üsküdar sahili beyaza büründü Üsküdar sahili beyaza büründü

Beylerbeyi, Üsküdar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da karla kaplı sokakta snowboard keyfi - Son Dakika


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