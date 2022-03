Üsküdar'da karlı havada Boğaz'a girdiler - Son Dakika

ÜSKÜDAR'da soğuğa ve kara aldırış etmeyen 2 kişi, Üsküdar Salacak Sahili'nden denize girdi.

İstanbul'da karlı havada 2 kişi Üsküdar Salacak Sahili'nden denize girdi. Boğaz'da yüzen Ramazan Değer ve Mehmet Serkan Özten soğuk havada dakikalarca yüzdü. Ramazan Değer, "Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Hava çok soğuk. Spor sağlıktır, deniz şifadır." dedi.

10 yıldır her hafta düzenli olarak denize girdiklerini söyleyen Mehmet Serkan Özten, "Herkesin alması gereken bir şifa bu, deneyimlemek lazım. Düzenli ve her hafta denize girmek lazım. Karlı havada deniz keyfi yapacağız" diye konuştu. Sahilde yürüyen Emre Kara , "Ben şu an 5 kat giyindiğim halde üşüyorum. Bence yürek ister. Tebrik ederim" dedi.