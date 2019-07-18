Üsküdar'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi.
2 saat önce
Üsküdar'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:29 Kaynak: İHA
'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi. Yayalar
taşların altında kalmaktan sona anda kurtuldu. - İSTANBUL
Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur