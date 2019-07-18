Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Üsküdar'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi.

2 saat önce

Üsküdar'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi.

Üsküdar'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi., System.String[]
Üsküdar'da kasasına taş yüklenen hafriyat kamyonu yola devrildi. Yayalar taşların altında kalmaktan sona anda kurtuldu. - İSTANBUL
Yayalar, Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:29 Kaynak: İHA
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