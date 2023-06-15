Üsküdar'da Kavgayı İzleyen Adam Kurşunla Öldürüldü

Pazar günü saat 20.00 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahallesi, Selamsız Külhanı Sokak'ta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden bazıları rast gele silahla ateş etmeye başladı.

KURŞUN BALKONA ÇIKAN ŞAHSIN KALBİNE İSABET ETTİ

Sesler üzerine, 4 katlı binanın 4. katında oturan Fahrettin Turun, balkon penceresine çıktı. Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun Turun'un kalbine isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Turun, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Turun hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Turun Üsküdar'da toprağa verildi.

KAVGA KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Turun'un öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışmada, kavgaya karıştıkları belirlenen N.K. ve G.K. olay yerinde gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette verdikleri ifadede M.İ.K. ile O.Ö. arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktığını söyledi. Bunun üzerine M.İ.K. ve O.Ö. de ekiplerce yakalandı. Olay yerinde 1 adet dolu fişek, 2 adet boş kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

İKİ KİŞİ SİLAHLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ayrıca, kavgaya karıştıkları belirlenen F.İ. isimli kadın ile E.P., N.Ö.C. ve A.K. isimli şüpheliler de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde olaya karışan F.K. ve E.Y.'yi de olaydan sonra silahla beraber yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.İ.K. ve O.Ö. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen N.K., G.K., E.P., ve F.İ. de serbest kalırken silahla yakalanan F.K. ve E.Y. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.