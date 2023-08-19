Üsküdar'da otomobil direğe çarpıp takla attı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'da otomobil direğe çarpıp takla attı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 19.08.2023 12:06

İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı, ardından takla attı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

BİNANIN DUVARINA ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza, saat 06.30 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde meydana geldi. Nevzat Eren Akduman'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir binanın duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Nevzat Eren Akduman ile birlikte araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Üsküdar'da aracın takla attığı kazada can pazarı: 1'i ağır, 5 yaralı var

BİR KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yerde yatan diğer yaralılar ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

Üsküdar'da aracın takla attığı kazada can pazarı: 1'i ağır, 5 yaralı var

"EVDEN ARABANIN UÇUŞUNU GÖRDÜK"

Kazayı gören Barış Germi, "Otomobil yukarıdan aşağıya gelirken binaya çarptıktan sonra 2 metre havalanarak takla attı. Ters dönen araçta 5 yaralı vardı. Ekiplere haber verdik" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı Nazan Yıldız, "Karşı binaya çarptıktan sonra takla attı. Aydınlatma direği bizim eve doğru devrildi. Biz evden arabanın uçuşunu gördük. Bizim yukarıya kadar çıktı araba. Evin çatısı uçuyor zannettik" dedi. Kaza yapan aracın çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üsküdar'da aracın takla attığı kazada can pazarı: 1'i ağır, 5 yaralı var
Üsküdar'da aracın takla attığı kazada can pazarı: 1'i ağır, 5 yaralı var
Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da otomobil direğe çarpıp takla attı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da otomobil direğe çarpıp takla attı: 1'i ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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