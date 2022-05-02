Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KAZADAN SONRA ÇIKAN KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KAZADAN SONRA ÇIKAN KAVGA KAMERADA

02.05.2022 09:31

Son dakika haber... ÜSKÜDAR'da kazanın ardından tartışan grup, yumruklarla birbirine girdi.

ÜSKÜDAR'da kazanın ardından tartışan grup, yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırırken, kavga anları cep telefonu ile görüntülendi.

Kavga, saat 23.30 sıralarında Üsküdar sahil yolunda yaşanan kazanın ardından çıktı. Kaza sırasında 2 otomobilde maddi hasar oluşurken, otomobillerde bulunanlar tartışmaya başladı. Daha sonra yumruk yumruğa kavga eden grup, çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KAZADAN SONRA ÇIKAN KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KAZADAN SONRA ÇIKAN KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KAZADAN SONRA ÇIKAN KAVGA KAMERADA
Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KAZADAN SONRA ÇIKAN KAVGA KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KAZADAN SONRA ÇIKAN KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KAZADAN SONRA ÇIKAN KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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