Üsküdar'da kediye saldıran şahıs 72 ayrı kamera görüntüsü izlenerek yakalandı - Son Dakika

Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı

- Üsküdar'da kediye saldıran şahıs 72 ayrı kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Emniyet ekiplerinin 72 ayrı kamera görüntüsünü incelemesi üzerine kedi katili yakalandı

İSTANBUL - Üsküdar'da sokak kedisini yerden yere vurarak telef eden şahıs, emniyet ekiplerinin 72 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü incelediği detaylı çalışmaları sonucunda yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Üsküdar Selami Ali Mahallesi Anıt Sokak'ta 2 Ağustos günü meydana gelmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir şahıs gece saatlerinde sokak kedisini yerden yere vurarak telef olmasına neden olmuştu. Olay üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Üsküdar İlçesi'nde geniş çaplı çalışmalara başlandı. Olayın gerçekleştiği sokak ve çevresindeki 72 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünün izlenmesi sonucunda şüpheli şahsın olay yerine 01.52 sıralarında geldiği, 02.00 sıralarında başka bir şahsın kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Çalışmaların devamında bahse konu aracın özel bir şirkete ait olduğu tespit edilerek şirket yetkilisinden alınan bilgilere göre aracı kullanan şahısların H.S. ve C.G. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından C.G. isimli şahıs 7 Ağustos tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.