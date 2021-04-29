Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü

29.04.2021 15:19
Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına Kirazlıtepe'den sonra Ferah, Mehmet Akif Ersoy ve Küplüce Mahallerinde başlamak üzere harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına Kirazlıtepe'den sonra Ferah, Mehmet Akif Ersoy ve Küplüce Mahallerinde başlamak üzere harekete geçti. Bakan Kurum konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yürütülecek çalışmalar kapsamında 140 bin metrekarelik alanda faaliyetlerin yürütüleceğini belirtirken, kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği o alanlar ise havadan görüntülendi.

Ülke genelinde 6.7 milyon riskli yapının yenilenmesi için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları kapsamında Üsküdar'da Kirazlıtepe'den sonra Ferah, Mehmet Akif Ersoy ve Küplüce Mahallerinde yapılacak dönüşüm projeleri ile 140 bin metre kare alan içerisindeki 4 bin 500 bağımsız alan yenilenmiş olacak. Çalışmaların başlangıç noktalarından olan Kirazlıtepe'de 2019 yılında başlayan çalışmalar 2022 sonu itibariyle tamamlanmış olacak. Yapılan dönüşüm çalışmaları neticesinde ise 566 bina, bin 595 bağımsız birimin dönüşümü tamamlanmış olacak.

Üsküdar Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında Ferah ve Mehmet Akif Ersoy Mahallerinde yaklaşık bin 500 bağımsız birim ve 155 bin metrekare yapı stokunun dönüştürülmesi hedefleniyor.

"Bu alanlar daha modern hale gelecek"

Çalışmalara ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hüsamettin Demircan, "Hayırlı olacak inşallah. Yani sonuçta buradaki elli senelik binaları dönüştürüyorlar. Bu alanlar biraz daha modern olacak. Yani biliyorsunuz eski sistemde sekizlik burgusuz demirler kullandılar. Önceden yapılmış olan bu binalarda işçilik yok. Birçoğu deniz kumu ile yapılmış, bunların değiştirilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar tabi ki bizleri de mutlu ediyor" dedi.

"Ortalama 40 yıllık binalardı"

Çevre sakinlerinden olan bir diğer vatandaş Özgür Silmen ise, "Yıllardan beri bayağı eski ve çarpık bir kentleşme vardı. Bu sayede binalar yenilenecek inşallah. İnsanlar rahatlığa kavuşacak. Buradaki binalar ortalama kırk seneden beri var. Zaten dar gelirli insanlardı, zor şartlarda yapılmıştı. Birçoğu da deniz kumuyla yapılmıştı yani iki üç katlı olmasına rağmen çok zayıf bir yapılaşma vardı. Bundan dolayı çok iyi oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü
Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü
Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü
Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü
Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü

Mehmet Akif Ersoy, cumhurbaşkanı, geri dönüşüm, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü - Son Dakika


Son Dakika

Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim         
16:49
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu         
16:07
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak         
15:35
2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu         
15:24
Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil         
15:02
Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı         
14:47
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor         
14:06
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge         
13:31
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 17:00:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşın yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement