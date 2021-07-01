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Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika

Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi

01.07.2021 09:40

Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi Üsküdar'da hız kesmeden yürütülen ve depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamındaki projede sona gelindi.

Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi

İSTANBUL - Üsküdar'da hız kesmeden yürütülen ve depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm kapsamındaki projede sona gelindi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen törenle vatandaşlar yeni evlerine kavuştu.

Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla hız kesmeden yürütülen ve depreme dayanıksız binaların yıkımıyla gerçekleştirilen kentsel dönüşüm faaliyetleri sonuca ulaştı. Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde geliştirilen ve kısa sürede tamamlanan Erguvan Evleri projesinde teslim aşamasına gelindi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleşen törende Erguvan Evleri projesindeki hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Üsküdar Belediyesi tarafından, kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında başlatılan projenin anahtar teslim törenine, Üsküdar Belediyesi Folklor ve Turizm Derneği Halk Oyunları Ekibi'nin halk oyunları gösterisiyle giriş yapıldı. Hafız Saffet Çalış'ın Kur'an tilaveti ile başlayan tören; Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, MHP Üsküdar İlçe Başkanı Güngör Karaali, AKP Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir'in yapmış olduğu kürsü konuşmalarıyla devam etti.

Başkan Hilmi Türkmen yapmış olduğu kürsü konuşmasında Üsküdar'da başlayan yeni metro çalışmasının müjdesini de verdi.

Toplam 336 daireden oluşan, içerisinde havuz, kapalı otopark, fitness salonu ve çocuk oyun alanları bulunan projenin anahtarları temsili olarak 16 aileye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen tarafından teslim edildi. Tören sonunda yeni evlerine kavuşan vatandaşlar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e teşekkürlerini iletirken, sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Birinci sınıf bir kentsel dönüşüm"

Tören sonrası açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, " Çengelköy'ün sırtlarında Çamlıca'nın eteklerinde çok özel bir lokasyonda, çok özel bir projeyi tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 336 daire, kapalı yüzme havuzu, dört yüz araçlık kapalı otoparkı, fitness salonu, pilates salonu, çocuk oyun alanlarıyla, yeşil alanlarıyla, bol erguvan çiçekleriyle, yemyeşil bir proje oldu. Tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla yaptık. Herhangi bir kredi ya da başka borçlanma olmadı. Buradaki vatandaşlarımızı da mağdur etmeden, vatandaşlarımıza da hak ettikleri oranlarında dairelerini vermek suretiyle muazzam bir eser çıktı. Bu projemizin en önemli özelliği bulunduğu nokta. Üsküdar'ın çok özel bir yerinde, Çengelköy'ün sırtlarında bulunuyor. Çengelköy'e yürüme mesafesinde üç dakika, köprüye beş dakika, Çamlıca Camii'ne üç dakika. Muazzam bir lokasyon. Ayrıca projemiz çok özel. İşçiliği çok güzel. Kullanılan malzeme çok kaliteli. Birinci sınıf bir kentsel dönüşüm oldu. Bu proje Türkiye'nin en özel ve en örnek projelerinden birisi oldu. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Hilmi Türkmen gelene kadar hiçbir belediye başkanı bu olayı çözemedi"

Kentsel dönüşümün ardından yeni evine kavuşan Seher Şişman, "Biz 1979 yılından beri buradayız. Toprak sahibiyiz, hak sahibiyiz. 30 yıldan beri bir dönüşüm projesi içine girmeye çalışıyorduk ama yılan hikayesi gibiydi. Sayın Başkanımız Hilmi Türkmen geldiği ana kadar yılan hikayesine dönmüştü mağdur olan halktık. Bugüne kadar hiçbir belediye başkanı hiç kimse çözemedi bu olayı. Sağ olsun çok teşekkür ederiz Sayın Başkanımız Hilmi Türkmen konuya el attı. Bize bu güzel imkanı sağladı. Sevgili Hilmi Türkmen'e sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.

Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi
Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi
Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi
Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üsküdar'da kentsel dönüşümün ardından anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi - Son Dakika


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