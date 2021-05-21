Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı - Son Dakika

Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı

21.05.2021 10:14

Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı Üsküdar'da bulunan Tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yürüyüş yolu havadan görüntülendi.

Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı

İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan Tarihi Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yürüyüş yolu havadan görüntülendi.

İstanbul'un simge yapılarından, Mimar Sinan'ın 1580'de inşa ettiği Üsküdar sahilindeki Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi'nde denize dolgu yapılma nedeniyle çatlaklar oluşması üzerine durdurulan projenin son hali havadan görüntülendi. Sahilin genişlemesiyle birlikte kimi vatandaş balık tutarken bir başka kimse fotoğraf çekildi. Yürüyüş yolunun ve sahilin genişletilme projesi süresince yapılan çalışmalarda tarihi Camii'nin duvarlarında çatlaklar olduğu gözlemlendi.

Üsküdar'lı Bülent Öncü, yapılan sahip yolu üzerine "Daha öncesinden çok dardı. Burayı yapmak istediler, kazıklı yol olarak fakat burada çatlamalar oldu. Aslında metro yapımı sırasında çatlamalar olmuştu. Şimdi burası bozuk çok dar bir yoldu ve geçiş sıkıntılıydı. Dalgalar vuruyordu. Aslında caminin altına ve yüzeyinde zarar veriyordu bu. Yapısına zarar veriyordu. Daha sonra işte Kazıklı Yol. Daha doğrusu kazık çakmak suretiyle burayı genişletmek istediler. Böyle bir girişimde bulundular. Fakat çatlama var dediler ve iptal ettiler. Durdurdular. Aslında burada alttan metro geçiyordu. Metro çalışması sırasında zeminde çatlaklar olmuştu. Daha öncesinden vardı. Öyle olunca durdurdular burayı. Epey bir zaman durdu." ifadelerini belirtti

Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı
Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı
Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı
Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı
Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı
Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı
Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı
Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı
Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Üsküdar, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu yapıldı - Son Dakika


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