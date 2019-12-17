Üsküdar'da kiliseye benzetilen camide sabit oturaklar kaldırıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da kiliseye benzetilen camide sabit oturaklar kaldırıldı

7 saat önce

Üsküdar'da yaşlı cemaatin sabit oturaklara oturarak namaz kıldığı fotoğrafların paylaşılmasıyla kiliseye benzetilen camide tartışılan manzara son buldu.

Üsküdar'da kiliseye benzetilen camide sabit oturaklar kaldırıldı, System.String[]

Üsküdar'da yaşlı cemaatin sabit oturaklara oturarak namaz kıldığı fotoğrafların paylaşılmasıyla kiliseye benzetilen camide tartışılan manzara son buldu. Sabit oturaklar kaldırılırken, yaşlı cemaat yere oturarak namazını kıldı.

Üsküdar'da bulunan Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii'nde sabit oturaklar konularak yaşlı cemaatin oturaklar üzerinde namaz kılmasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası cami kiliseye benzetilmişti. St. Antuan Camii etiketiyle paylaşılan fotoğraf büyük tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sabit oturakların kaldırılacağını açıklamasının ardından kiliseye benzetilen Selamiali Fahreddin Tivnikli Camii'ndeki sabit oturaklar kaldırıldı. Önceki günlerde sabit oturakları kullanan yaşlı cemaat ise yere oturarak namazını kullanırken, bazı yaşlıların ise yine de evlerinden oturak getirdiği görüldü. Sefer Bayraktar isimli vatandaş, "Biz yaşlılar rahat etsin diye tabureler yapılmıştı buraya. Şuan kaldırdık. Tepkilerde oldu tabi. Ama şimdi baktım gayet rahat oturup kılabiliyorlar" dedi. Muharrem Kılıç ise, "Sandalyede kılınması doğru bir şey değil. Şimdi demek ki kılınabiliyor. Ben kılıyorum sandalyede öbür vatandaşta kılıyor sandalyede nasıl olsa raht diye tabi bu hoş bir şey değil" şeklinde konuştu.

(İHA)

Fahreddin Tivnikli, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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