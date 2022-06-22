Üsküdar'da kiracı ile dükkan sahibi çatışması: Kiracısına böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Üsküdar'da kiracı ile dükkan sahibi çatışması: Kiracısına böyle kurşun yağdırdı

22.06.2022 17:27

Üsküdar'da kiracı ile dükkan sahibi çatışması: Kiracısına böyle kurşun yağdırdı Üsküdar'da silahlı çatışma: 1 ölü Üsküdar'da bir dükkanın eski kiracısı şahıs, husumetli olduğu dükkan sahibiyle tartışma yaşadı.

Üsküdar'da kiracı ile dükkan sahibi çatışması: Kiracısına böyle kurşun yağdırdı

Üsküdar'da silahlı çatışma: 1 ölü

İSTANBUL - Üsküdar'da bir dükkanın eski kiracısı şahıs, husumetli olduğu dükkan sahibiyle tartışma yaşadı. Kavganın büyümesiyle taraflar arasında silahlı çatışma çıktı. Kiracı olduğu belirtilen Doğan T. olayda hayatını kaybetti. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eskiden kiracısı olduğu dükkanın sahibi Cengiz Y. ile geçtiğimiz aylarda tartışma yaşayan Doğan T. bir grup arkadaşıyla restoran önüne geldi. Dükkan sahibi Cengiz Y. ile karşılaşan eski kiracı Doğan T. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf arasında silahlı çatışma çıktı. Kurşunların hedefi olan kiracı Doğan T. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kurşunların hedefi olan Doğan T.'yi hastaneye kaldırdı. Şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan eski kiracısını öldüren Cengiz Y. olay yerinde gözaltına alındı. Çıkan çatışma güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da kiracı ile dükkan sahibi çatışması: Kiracısına böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da kiracı ile dükkan sahibi çatışması: Kiracısına böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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