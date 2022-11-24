Arama geçmişini gören hamile karısını çocuğunun gözü önünde öldüresiye darbetti - Son Dakika
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Arama geçmişini gören hamile karısını çocuğunun gözü önünde öldüresiye darbetti

24.11.2022 15:53

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 4 aylık hamile olan 18 yaşındaki Aslınur Ö., 3 yıldır evli olduğu eşi Görkem Ö.'nün telefonunda 'babalık testi fiyatı' aramasını gördü. Çıkan tartışma sonucu Görkem Ö., eşini 2 yaşındaki küçük çocuğunun gözü önünde öldüresiye dövdü. Kanlar içine yere yığılan kadını ailesi hastaneye kaldırdı.

İstanbul Üsküdar'da 2 yaşında bir çocuğu olan ve aynı zamanda 4 aylık hamile olan 18 yaşındaki Aslınur Ö., 3 yıldır evli olduğu eşi Görkem Ö. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışınca Pendik'ten Üsküdar'a ailesinin yanına gitti. Birkaç gün sonra Görkem Ö., pişman olduğunu söyleyerek Aslınur Ö. ile barışmak için Aslınur Ö.'nün akrabasının evine gitti.

'BABALIK TESTİ FİYATI' ARAMASI YAPMIŞ

İkili burada yaptıkları konuşması sırasında Aslınur Ö., eşinin telefonunu alarak internet tarayıcısındaki arama geçmişine baktı. Arama geçmişinde 'babalık testi fiyatı' yazısını gören ve kocasının çocuğun babası olduğu konusunda şüpheleri olduğunu anlayan Aslınur Ö., kocası Görkem Ö. ile tartışmaya başladı.

Üsküdar'da koca dehşeti: 4 aylık hamile karısını çocuğunun gözü önünde dövdü

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖNÜNDE DARBETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Görkem Ö. 4 aylık hamile eşini 2 yaşındaki küçük çocuğunun gözü önünde yumruklarla darp etti. Kanlar içine yere yığılan Aslınur Ö.'yü ailesi hastaneye kaldırdı. Hastaneden darp raporu alan Aslınur Ö., "Ölmek istemiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi.

"TELEFON KISKANÇLIĞI KONUSU OLDU BİRAZCIK"

Konu hakkında konuşan Aslınur Ö., "Yaklaşık 3 yıldır evliyiz. 2 yaşında 1 tane oğlumuz var. 3 yıldır şiddetli geçimsizliğimiz vardı. Daha sonralarından sürekli ayrıldık ve barıştık. Bundan 4 ay önce ben onun ailesinin yanında Pendik'te 1 ay boyunca kalmaya başladım. Yine aynı şiddetli geçimsizliğimiz oldu. Orada da birlikte kalamadık. Daha sonra beni annemin evine bıraktı gitti. Bundan 10 gün önce tekrar annemin evine geldi. Benimle barışmak istediğini, çocuklarına sahip çıkmak istediğini söyledi. 2 gün önce akşam sularında yengemin evine geldi. Telefon kıskançlığı konusu oldu birazcık. Telefonunu istedim, onun telefonunda Google arama kayıtlarına girdiğimde babalık testi fiyatları aramalarını gördüm. 'Bunların hesabını ver, ne bunlar' dedim. O da üste çıkmak için bana vurdu" dedi.

Üsküdar'da koca dehşeti: 4 aylık hamile karısını çocuğunun gözü önünde dövdü

"BEN DNA'LARA GİRDİM"

Aslınur Ö. devamında, "Kendisi madde bağımlısıydı. Onu maddeden uzaklaştırmak, arkadaş ortamlarından uzaklaştırmak istediğim için de birazcık üstüme geldi. O akşam madde kullanmaya gidecekti. Gitmesini istemediğim için de bana bunu yaptı. Çocuğum daha karnımdayken biz mahkeme gördük. Öyle bir ihtimal zaten yok ki zaten mahkemelerimizde bu açıktır. Ben DNA'lara da girdim. Kendim de girdim bu DNA'ya testler yapıldı. Çocuğumun da zaten ondan olduğuna dair raporlar vardır eminim. Ama zaten o yıllardır oğlunu kabullenemiyor. Çocuğa 'neden ısınmıyorsun', 'neden düzgün davranmıyorsun bu çocuğa' dediğim zaman sürekli şiddetle davranıyordu. Ona karşı kelimeleri sürekli küfürlüydü. 'Isınamıyorum bir türlü' 'kendimi baba gibi hissedemiyorum' diyordu. Benim gençliğimi bütün hayallerimi elimden aldılar. Ben sadece onu sevdim. Sadece çocuğuma sahip çıksın istedim. Ama yapmadığım şeyler yapıldı dendi. Haklarım hiçbir şekilde savunulmadı. Yetkililerden yardım istiyorum. İlla ölmem mi gerekiyor, çocuğuma da bir şey olabilirdi. O yumruklar çocuğuma gelebilirdi. Bana çocuğum benim yanımdayken bu darpları uyguladı. Benim çocuğumun da psikolojisini bozdu. Ölmek istemiyorum" diye konuştu.

Üsküdar'da koca dehşeti: 4 aylık hamile karısını çocuğunun gözü önünde dövdü
Kaynak: İHA
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Cep Telefonu, Üsküdar, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arama geçmişini gören hamile karısını çocuğunun gözü önünde öldüresiye darbetti - Son Dakika

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