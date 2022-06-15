Komşu krizi: Köpeği çalıp boğazını sıktı, sahibine saldırdı

Üsküdar'da bir dükkan içerisinde bulunan cins köpeği çalan kadın, iş yeri sahibinin durumu fark etmesiyle yakalandı. Köpeği çalan komşu kadın, yakalanacağını anlayınca önce köpeğin boğazını sıktı ardından sahibine saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, Aylin Aydoğdu isimli genç kadın, kendine ait işyerinde çalıştığı esnada malzeme almak üzere dükkanın arka bölümüne geçti. O sırada dükkana giren bir mahalle sakini, Aydoğdu'nun dükkan içerisinde bulunan cins köpeğini çalarak, kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla köpeğinin çalındığını gören Aydoğdu, şüpheli kadının peşinden koştu. Aydoğdu'nun peşinden koştuğunu fark eden şüpheli şahıs, önce çalmaya kalktığı köpeğin boğazını sıktı ardından kendisini yakalayan hayvan sahibine saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KEDİLERİNE DE EZİYET EDİYORMUŞ"

Darp raporu alarak konuya ilişkin şikayetçi olduğunu belirten hayvan sahibi Aylin Aydoğdu, "Ben dükkanıma ait arka bölümde çalışırken bir kadın dükkanıma giriyor ve köpeğimi çalıyor. O esnada müşteriler durumu fark edince hemen bana haber verdi. Ben de şahsın peşinden koştum ve yakaladım. Köpeğimin boğazını sıkıyordu. Aramızda bir arbede yaşandı ve köpeği almayı başardım. Köpeği elinden alınca kadın koşarak uzaklaşmaya başladı. Polis çağırdık. Köpeğimi çalan şahsı bütün mahalle tanıyor. Herkesle bir sorun yaşıyor. Nedense kimse bir şey de yapamıyor. Ayrıca şahsın evinde 2 tane de kedisi var. Komşuların söylediğine göre onlara da eziyet ediyormuş" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - İHA)