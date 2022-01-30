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Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

30.01.2022 04:51

Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı Üsküdar'da cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil kontrolünü kaybederek refüje çıktı.

Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Üsküdar'da cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil kontrolünü kaybederek refüje çıktı. Refüje çıkarak takla atan otomobil karşı şeritten geçen ticari taksiye çarparak durabildi. Kazada taksi şöförü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi ile Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde Karacaahmet Sultan Cemevi önündeki kavşakta saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, DR. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 DGS 459 plakalı ve ismi öğrenilemeyen sürücü kontrolündeki Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasında bulunan refüje çıkarak takla attı. Refüje çıkarak takla atan otomobil, Nuhkuyusu Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 TFL 10 plakalı Mustafa Turan kontrolündeki Hyundai marka otomobilin kaput kısmına düşerek yol kenarına savruldu. Kazada ticari taksi şöförü Mustafa Turan hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak kapatırken, sağlık ekipleri yaralı taksi şöförü Mustafa Turan hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan caddede trafik normale döndü.

Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı
Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı
Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

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Otomobil, Üsküdar, Taksi, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da kontrolünü kaybeden otomobil takla atarak ticari taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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