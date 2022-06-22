Üsküdar'da korkunç kaza! Minibüs durakta durmayınca yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Üsküdar'da korkunç kaza! Minibüs durakta durmayınca yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi

22.06.2022 11:53

Üsküdar'da minibüs, durakta durmayınca binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, başka bir minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korkunç kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul'da çarşıya gitmek üzere evinden çıkan Fatma Aksu, Üsküdar'da Millet Bahçesi durağına geldi. Bir süre minibüs bekleyen 65 yaşındaki yaşlı kadın yan yolda yaşanan trafik nedeniyle durağa uğramayan minibüse binmek üzere yan yoldan ana yolun ortasına geçerek minibüse binmeye çalıştı ama minibüs şoförü yaşlı kadını almadı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI

Tekrar yan yoldaki durağa yönelen yaşlı kadın, yolun karşısına geçmek istediği sırada bu kez güzergahında ilerleyen başka bir minibüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korku dolu kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÇOK KEZ ŞİKAYETTE BULUNDUM AMA GERİ DÖNÜŞ OLMADI"

Kazada hayatını kaybeden Fatma Aksu'nun oğlu Niyazi Aksu, "Ayın 17'sinde annem burada minibüs beklerken minibüslerin trafikten kaçmak için ortadaki şeridi kullanmalarından dolayı annem karşıdan geçen minibüse binmek için karşıya geçiyor. Minibüs annemi almıyor geri dönerken de başka bir minibüsün çarpması sebebiyle hayatını kaybediyor. Ben bu konu hakkında daha önceden İBB'ye çok kez uyarıda şikayette bulundum ama hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Hala aynı kural ihlalleri devam ediyor.

"KİMSENİN CANI YANMASIN"

Benim annem hayatını kaybetti. Bundan sonra böyle olayların yaşanmaması için ben elimden gelen her şeyi, yargı olsun bütün süreçleri başlatacağım. Sadece bunlara dur denilmesini istiyorum. Kimsenin canı yanmasın. Gereken neyse yapılsın istiyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Fatma Aksu, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da korkunç kaza! Minibüs durakta durmayınca yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da korkunç kaza! Minibüs durakta durmayınca yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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