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Üsküdar'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

2 saat önce

Üsküdar'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendiİSTANBUL - Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Üsküdar'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevler cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin çatıdaki zorlu soğutma çalışmaları havadan görüntülendi.

Üsküdar Ünalan mahallesi Sibel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler nedeniyle civardaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Alevler ya da duman nedeniyle herhangi birinin sağlık durumunda olumsuzluk yaşanmadı.

Binanın yakınlarında dükkanı olduğu öğrenilen vatandaş, patlamaya benzer bir sesin ardından dumanların yükseldiğini ve alevlerin bir anda çatıyı sardığını anlattı.

Alevlerin çatıyı sardığı sırada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, itfaiye ekiplerinin çatıda yürüttüğü zorlu soğutma çalışmaları da havadan görüntülendi.

Üsküdar'da korkutan çatı yangını havadan görüntülendi

İtfaiye, Üsküdar, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:03 Kaynak: İHA
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