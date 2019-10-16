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Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada

1 saat önce

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Üsküdar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Alevler cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin çatıdaki zorlu soğutma çalışmaları da havadan görüntülendi.

Üsküdar Ünalan Mahallesi Sibel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler nedeniyle civardaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı.

Binanın yakınlarında dükkanı olduğu öğrenilen bir vatandaş, patlamaya benzer bir sesin ardından dumanların yükseldiğini ve alevlerin bir anda çatıyı sardığını anlattı.

Alevler çatıyı sardığı sırada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, itfaiye ekiplerinin çatıda yürüttüğü zorlu soğutma çalışmaları da havadan görüntülendi.

(CE-EY-HA-Y)

Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada

İtfaiye, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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Üsküdar'da korkutan çatı yangını kamerada
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