Üsküdar'da korkutan kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da korkutan kaza - Son Dakika

Üsküdar'da korkutan kaza

6 saat önce

Üsküdar'da şoförün kontrolünden çıkan kamyon kaldırımdaki çınar ağacına çarparak durabildi.

Üsküdar'da korkutan kaza, System.String[]

Üsküdar'da şoförün kontrolünden çıkan kamyon kaldırımdaki çınar ağacına çarparak durabildi.


Kaza, saat 06.50 sıralarında Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Altunizade'den Koşuyolu istikameti yönüne giden Ahmet Bal'ın kullandığı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.


Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine gelen gelen polis ekipleri şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Kamyonun çarpması sonucu kamyonun üzerine devrilen çınar ağacı itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası kesilerek, parçalara ayrıldıktan sonra kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Dükkanlarından çıkan esnaf ise, "Gürültü sesine dışarıya çıktık. Dışarı çıktığımızda ağaç kamyonun üzerine devrilmişti" diye konuştular. - İSTANBUL

Ahmet Bal, Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Seyir halindeki aracının camından el bombası attı
Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, el bombasının pimini çekerek yola bıraktı Sefer tasını almayınca öldüğü ortaya çıktı Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu

Son Dakika Haberleri
14:37 AK Parti'li Aksal: CHP, istemezük partisinin ötesine gidememiştir - Son Dakika Haber
14:27 Çorumlu şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
14:23 "Bir Çocuk, Bir Umut" projesi etkinliği düzenlendi - Son Dakika Haber
14:23 Bıçakla banka soymaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika Haber
14:22 Polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan esrar çıktı - Son Dakika Haber
14:12 Son dakika: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası İran'da halk sokaklara döküldü - Son Dakika Haber
14:07 Son dakika: Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 14:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üsküdar'da korkutan kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]