Üsküdar'da korkutan kaza - Son Dakika

Üsküdar'da yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan midibüs trafik lambasına çarptı. 35 personelin içinde olduğu midibüste ölen ya da yaralanan olmaması faciayı önledi.



Kaza, Üsküdar Beylerbeyi Mevkinde Abdullahağa Caddesi üzerinde saat 15: 45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda seyir halinde olan ve içerisinde 35 kişi olan bir özel midibüs, yağan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak trafik lambası direğine çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken midibüste maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ve sevk edildi. Trafikte kısa süreli uzun kuyruklar oluştu.



Kazaya karışan midibüs şoförü Emin Şahin, "Kaza bir anlık oldu. Kaygan zeminde kaydı. Arabada 35 kişi vardı. Allah'a şükürler olsun arabayı devirmedik. Araçta panik olmadı panik olmamasından dolayı kurtardık. Trafik lambasına devirdik. Ölen yada yaralan olmadı. Maddi hasarlı oldu çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL