Üsküdar'da Korkutan Yangın
1 saat önce
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA
- ÜSKÜDAR'da bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Dairede mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın saat 10.00 sıralarında Çengelköy Mahallesi Meserret Sokak'taki binada çıktı. 4 katlı binanın en üst katında klimadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede daireyi sardı. Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar
ve Çengelköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler nedeniyle mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ev sakinleri, ilk tedavilerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:26 Kaynak: DHA
Son Dakika! CHP'de Parti Meclisi Toplandı; Bursa, Mersin, Kahramanmaraş, Van, Iğdır ve Kütahya Adayları Onaya Sunuldu
Bakan Kurum'dan Poşette Reklam Tartışmalarına Yanıt: Usul ve Esasları Yayınlayacağız
İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu
Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü